DJ MARKET TALK: Evento da Apple deixou questões por responder sobre Face ID

(DJ Bolsa)-- O mais recente evento da Apple não respondeu às dúvidas sobre se a tecnologia de autenticação Face ID foi melhorada nos novos modelos do iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max, diz o Bryan Garnier. "Já tínhamos dito que a tecnologia iria ficar na mesma, com a STMicroelectronics e a Ams como as principais fornecedoras, mas provavelmente com ligeiras melhorias na velocidade e ângulos que funcionam", disse ...

