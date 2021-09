DJ MARKET TALK: Evergrande foi o catalisador de que os mercados precisavam

(DJ Bolsa)-- A reação extrema dos mercados ao incumprimento esperado da empresa chinesa Evergrande pode ter sido uma indicação de que havia uma correção a caminho que esperava apenas por um catalisador, já que o risco real de contágio não era muito elevado, refere Steven Blitz, da TS Lombard, ao WSJ. Os investidores têm razões suficientes para se preocuparem nos seus países. "Estamos a aproximar-nos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone