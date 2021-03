DJ MARKET TALK: Excecionalismo orçamental da Alemanha deve manter-se em 2021

(DJ Bolsa)-- O compromisso do governo alemão de gastar mais para combater o coronavírus entusiasmou os mercados com uma alteração fundamental de curso na postura tradicionalmente cautelosa da política orçamental alemã, disse o economista do HSBC Christian Fuertjes. Mas os números do orçamento mostram um deficit de apenas 4,2% do PIB -- cerca da metade do que foi prometido pelo governo e muito menor do que a maioria da ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone