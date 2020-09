DJ MARKET TALK: Exclusão do rácio de alavancagem do BCE traz alívio aos bancos

(DJ Bolsa)-- A decisão da autoridade de supervisão bancária do Banco Central Europeu, desta quinta-feira, que vai permitir que os bancos da Zona Euro sob a sua supervisão direta possam excluir alguma da exposição ao banco central relativamente ao cálculo do rácio de alavancagem, traz algum alívio aos bancos que obtiveram bastantes fundos através do programa de empréstimos do banco central, diz Suvi Platerink ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

