DJ MARKET TALK: Expansão do PIB dos EUA no primeiro trimestre revisto em alta

(DJ Bolsa)-- O PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 1,3% no primeiro trimestre, revisto em alta face à estimativa anterior de uma expansão de 1,1%, disse o Departamento do Comércio dos EUA. O crescimento mais forte reflete sobretudo uma revisão em alta do investimento privado em inventários. O consumo, que é o principal impulsionador da economia, foi revisto em alta ligeira para uma taxa anualizada de 3,8% face a 3,7%.