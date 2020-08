DJ MARKET TALK: Expectativas caem nos EUA com mais perdas de emprego permanentes

(DJ Bolsa)-- A percentagem de desempregados dos EUA que disse que está sem emprego há mais de 15 semanas foi de 48,8% em julho, uma grande subida face aos 18,7% de junho e um sinal de que as perdas de empregos permanentes durante a pandemia foram mais elevadas do que o esperado, diz Scott Clemons, da Brown Brothers Harriman. Clemons nota que em abril, quando os encerramentos causados pela Covid-19 dispararam, 78,3% dos inquiridos na sondagem mensal do Departamento do Trabalho ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

