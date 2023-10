DJ MARKET TALK: Expectativas da inflação não devem alterar decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- Ainda continua a ser provável que a Fed mantenha as taxas de juro em novembro apesar de os dados da sondagem dos consumidores da Universidade do Michigan, desta sexta-feira, terem mostrado que as expectativas da inflação estão mais altas, dizem os economistas do Wells Fargo numa nota. As expectativas da inflação daqui a um ano subiram para 3,8% face a 3,2% em setembro, o nível mais elevado desde maio. Este valor continua ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.