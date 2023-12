DJ MARKET TALK: Expectativas de cortes da Fed diminuem

(DJ Bolsa)-- A reunião de dezembro da Reserva Federal dos EUA deve adiar as expectativas de cortes dos juros, com as previsões para as taxas de juro para o final de 2024 a apontarem para cerca de 25 pontos base de cortes, disse Erik Weisman, economista-chefe e gestor de portefólio da MFS Investment Management. "A Fed sente que não pode permitir que as condições financeiras se tornem ainda mais leves, pois isso pode potencialmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.