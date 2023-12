DJ MARKET TALK: Expectativas de cortes do BCE parecem excessivas

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu não deve avançar com cortes de taxas tão rapidamente quanto o mercado desconta, dizem David Kohl e Stephanie Kennedy, economistas do Julius Baer Research, numa nota. "As expectativas de cortes de taxas do BCE são excessivas", dizem, referindo-se aos 125 pontos base de cortes já descontados. Com a inflação a diminuir e a economia da Zona Euro a estagnar, o debate sobre cortes do BCE ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.