DJ MARKET TALK: Expectativas de cortes do BCE podem ser exageradas

(DJ Bolsa)-- As expectativas de cortes de taxas da Zona Euro podem estar um pouco exageradas, deixando os preços das taxas de curto prazo da Zona Euro e os breakevens de inflação exagerados, dizem Hauke Siemssen e Rainer Guntermann, estrategas de taxas do Commerzbank Research. Os futuros dos mercados monetários estão a descontar cortes de taxas cumulativos de 140 pontos base pelo Banco Central Europeu em 2024, de acordo com a Refinitiv. Os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.