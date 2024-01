DJ MARKET TALK: Expectativas de crescimento dos salários do Reino Unido continuam elevadas

(DJ Bolsa)-- O relatório do Decision Makers Panel do Banco de Inglaterra, ou BOE, confirma que as expectativas de crescimento dos salários das empresas do Reino Unido ao longo do próximo ano aumentaram ligeiramente para 5,2%, provando ser mais persistente do que o esperado pelo BOE, diz o economista do ING James Smith, numa nota, a expectativa de crescimento dos salários para o ano em diante tem permanecido relativamente estável ao longo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.