DJ MARKET TALK: Expectativas de crescimento global em máximo de dois anos - BofA

(DJ Bolsa)- Os investidores estão mais otimistas do que nos últimos dois anos e excluem uma recessão global, refere a sondagem global a gestores de fundos globais do Bank of America. As posições em dinheiro desceram acentuadamente para 4,2% em fevereiro face a 4,8% em janeiro, "uma vez que os investidores deixaram de prever uma recessão global pela primeira vez desde abril de 2022", diz o BofA num comunicado. Os investidores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.