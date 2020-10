DJ MARKET TALK: Expectativas de exportações da Alemanha agravam-se em outubro

(DJ Bolsa)-- O otimismo das exportadoras alemãs sofreu um revés, disse Clemens Fuest, presidente do Instituto Ifo. Em outubro, as expectativas de exportações da indústria caíram para 6,6 pontos, contra 10,3 pontos em setembro. O aumento do número de infeções em todo o mundo é motivo de preocupação crescente na indústria de exportação, disse Fuest. A indústria de alimentos e bebidas prevê... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone