DJ MARKET TALK: Expectativas de inflação altas reforçam hipótese de subidas de taxas

(DJ Bolsa)-- As expectativas de inflação no consumidor dos EUA, Zona Euro e Reino Unido revelam alguns sinais de alívio, mas continuam elevadas, o que significa que é demasiado cedo para os bancos centrais recuarem na política a não ser em caso de um cenário de recessão declarada, referem economistas do JPMorgan numa nota. "Com a inflação efetiva e o crescimento salarial a continuarem elevados, mantemos a sinalizaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.