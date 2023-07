DJ MARKET TALK: Expectativas de inflação britânicas sobem no curto prazo

(DJ Bolsa)-- As expectativas de inflação das famílias britânicas a 5 e a 10 anos abrandaram pelo quarto mês consecutivo para 3,3% em junho face aos anteriores 3,5%, de acordo com o barómetro do Citigroup e do YouGov. Ainda assim, as expectativas de inflação de curto prazo subiram para 5% face a 4,7% em maio. "Estas continuam bastante abaixo dos níveis muito elevados observados no segundo semestre de 2022", escreve ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.