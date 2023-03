DJ MARKET TALK: Expectativas de inflação do Reino Unido descem em fevereiro

(DJ Bolsa)-- As expectativas de inflação das empresas do Reino Unido moderaram em fevereiro, mas as projeções de crescimento dos salários continuam elevadas e as dificuldades de recrutamento aumentaram, de acordo com uma sondagem do Banco de Inglaterra, ou BOE, junto dos CFO. A sondagem do BOE mostra que as expectativas do índice de preços no consumidor, ou IPC, a 12 meses caíram para 5,9% em fevereiro face a 6,4% em janeiro.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.