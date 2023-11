DJ MARKET TALK: Expectativas de inflação do Reino Unido podem ter-se desancorado

(DJ Bolsa)-- As expectativas de inflação de longo prazo do Reino Unido parecem ter-se desancorado moderadamente em relação ao alvo de 2% do Banco de Inglaterra, ou BOE, referem analistas do Bank of America numa nota. Ao contrário de outras grandes economias, o mercado não espera que o BOE atinja o alvo de inflação no médio prazo, referem. "Várias das nossas conversas com clientes focam-se no BOE ter 'ficado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.