DJ MARKET TALK: Expectativas de inflação dos EUA estáveis confirmam política da Fed

(DJ Bolsa)-- As expectativas de inflação dos EUA para os próximos cinco anos, um indicador bastante observado pela Reserva Federal, estabilizaram nos 2,9% em fevereiro pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com dados da Universidade do Michigan. O nível atual continua a ser desconfortável para a Fed, mas não está tão elevado que leve os responsáveis a questionar a sua decisão de abrandar o ritmo de aumentos ...