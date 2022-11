DJ MARKET TALK: Expectativas de inflação sobem em sondagem da Fed/Nova Iorque

(DJ Bolsa)-- As expectativas de inflação nos EUA estão a subir, de acordo com uma sondagem mensal do banco da Reserva Federal de Nova Iorque, provavelmente suportando as apostas de um ciclo longo de restrição monetária. Em outubro, as expectativas médias da inflação a um ano aumentaram 0,5 pontos percentuais para 5,9% e a três anos subiram 0,2 pontos percentuais para 3,1%, com subidas ligeiras nos grupos por idade,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.