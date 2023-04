DJ MARKET TALK: Expectativas de pico da taxa do BCE podem subir para 4%

(DJ Bolsa)-- Há margem para que as expectativas do mercado para o pico da taxa do Banco Central Europeu subam para pelo menos 4%, desde que a inflação subjacente na Zona Euro se mantenha elevada, e sem impacto significativo nas condições de crédito, dizem estrategas do Société Générale numa nota. Os hawks dentro do BCE têm sido mais expressivos recentemente, o que implica que o banco central pode ter de escolher ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.