DJ MARKET TALK: Expectativas de subida de taxas do BOE caem após dados da inflação

(DJ Bolsa)-- Os mercados monetários descontam agora uma probabilidade praticamente igual de o Banco de Inglaterra, ou BOE, manter ou elevar as taxas de juro na reunião de quinta-feira, depois dos dados da inflação abaixo do esperado do Reino Unido, quando antes estavam claramente inclinados para uma subida. Um aumento das taxas esta semana "já não é uma conclusão definitiva", refere Matthew Ryan, diretor de estraté... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.