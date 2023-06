DJ MARKET TALK: Expectativas de taxas do Reino Unido afastam-se dos pares

(DJ Bolsa)-- Os mercados esperam que as taxas de juro do Reino Unido subam mais no curto prazo, ao passo que nos EUA e na Zona Euro devem estar perto do pico, diz Stefan Koopman, estratega sénior de macroeconomia do Rabobank Research. "Os mercados descontam atualmente mais cinco subidas de 25 pontos base, face a duas na Zona Euro e uma nos EUA", diz. A inflação persistentemente elevada do Reino Unido pode pressionar o BOE a subir mais as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.