DJ MARKET TALK: Expectativas económicas da Alemanha devem melhorar em novembro

(DJ Bolsa)-- As expectativas de crescimento do indicador ZEW da Alemanha devem subir para um nível de cerca de -49 pontos em novembro, face a -59,2 pontos, de acordo com o UniCredit Research. Embora isto representasse um segundo aumento consecutivo, o índice continuaria muito baixo para os padrões históricos dada a média de longo prazo de cerca de 22 pontos, diz o banco numa nota. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal preveem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.