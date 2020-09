DJ MARKET TALK: Expectativas empresariais ZEW atingem nível mais elevado desde 2000

(DJ Bolsa)-- As expectativas alemãs do ZEW do mês de setembro subiram para 77,4 pontos, superando as expectativas do consenso e atingindo o nível mais elevado desde maio de 2000, diz o HSBC. "A grande recuperação do mercado de ações também teve um papel na melhoria do sentimento dos participantes do mercado financeiro", diz Stefan Schilbe, economista-chefe do HSBC para a Alemanha. Embora um vasto leque de indicadores ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

