DJ MARKET TALK: Expectativas para pico das taxas do BCE, Fed mantêm-se estáveis

(DJ Bolsa)-- As expectativas do mercado para o nível das taxas terminais -- onde os bancos centrais interrompem os aumentos dos juros -- estão muito estáveis, tendo recuado para 3,5% no caso do Banco Central Europeu e 5% para a Reserva Federal dos EUA, disse Michael Leister, responsável de estratégia de taxas de juro do Commerzbank. Esses níveis correspondem aos observados antes do regresso dos temores receios com a inflaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.