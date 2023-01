DJ MARKET TALK: Expedições de minério de ferro da Rio Tinto superaram expectativas

(DJ Bolsa)--A Rio Tinto anunciou que as expedições de minério de ferro de Pilbara no 4T ficaram acima do esperado, disseram analistas da Jefferies. As expedições de Pilbara no 4T totalizaram 87,3 milhões de toneladas, mais 2% do que a Jefferies tinha previsto. Contudo, os volumes de cobre e bauxite foram menores do que os analistas previam.. Os analistas da corretora preveem que a Rio Tinto beneficie dos preços do minério de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.