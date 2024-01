DJ MARKET TALK: Expetativas de cortes dos juros devem orientar taxas na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A evolução das expectativas de redução das taxas de juro continuará a ser um fator chave para as obrigações de longo prazo da Zona Euro, afirma Jussi Hiljane, estratega-chefe de taxas em dólares e euros do SEB Research. O cenário base do SEB Research é uma aterragem suave e, neste cenário, "há apenas uma descida moderada das taxas longas em relação aos níveis atuais"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.