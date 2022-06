DJ MARKET TALK: Exportações da Alemanha recuperam em abril

(DJ Bolsa)--As exportações alemãs registaram uma recuperação inesperada em abril, acalmando os receios de contração económica no segundo trimestre, disse o responsável global de macro do ING, Carsten Brzeski, numa nota de research. As exportações subiram 4,4% em cadeia e em termos ajustados às variações sazonais. "As exportações alemãs desafiaram os atritos renovados da cadeia ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

