DJ MARKET TALK: Exportações da Alemanha terão caído no 3T; pesam no PIB

(DJ Bolsa)-- A subida das importações voltou a pesar no saldo comercial da Alemanha em agosto, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota. As importações avançaram 3,4% em cadeia, ao passo que as exportações cresceram apenas 1,6%. As exportações líquidas reais retiraram 0,6 pontos percentuais ao crescimento em cadeia do PIB no 2T, embora isso se deva mais à volatilidade ...