DJ MARKET TALK: Exportações da Alemanha vão pesar no PIB do 2T

(DJ Bolsa)-- A recuperação do superavit comercial da Alemanha do choque dos termos de troca de 2022, gerado pelo disparo do preço da energia após a invasão da Rússia à Ucrânia, parece ter-se invertido no segundo trimestre de 2023, diz a Pantheon Macroeconomics. As exportações desceram 0,1% em cadeia em maio e as indicações são de que as exportações líquidas serão um travão para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.