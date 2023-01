DJ MARKET TALK: Exportações da China devem abrandar nos próximos meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As exportações da China devem diminuir ainda mais nos próximos meses, já que a procura externa por produtos chineses deve diminuir, disse Zichun Huang, economista da Capital Economics, numa nota, depois de o país ter divulgado os dados das exportações de dezembro esta sexta-feira. O volume de exportações de dezembro atingiu o nível mais baixo em 26 meses devido à queda da procura global por produtos