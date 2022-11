DJ MARKET TALK: Exportações da China devem cair 2%-5% em 2023

(DJ Bolsa)-- As exportações da China devem cair entre 2% e 5% em 2023 devido à queda da procura externa e menor quota de mercado do país nas exportações globais, dizem economistas do Barclays numa nota. As empresas internacionais têm mudado as suas encomendas da China para outros países asiáticos, acrescenta o banco britânico. Os economistas dizem ainda que a contínua moderação das exportaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.