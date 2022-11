DJ MARKET TALK: Exportações da China devem manter-se fracas

(DJ Bolsa)-- As exportações da China devem manter-se fracas nos próximos meses, devido ao abrandamento da economia global, disse Zhiwei Zhang, presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management, numa nota. A queda das exportações em outubro, a primeira desde maio de 2020, reflete a fraca procura externa e as perturbações ao fornecimento devido aos surtos de Covid-19 na China, diz. Apesar das indicações de as restriç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.