DJ MARKET TALK: Exportações da China devem ter caído a menor ritmo em agosto

(DJ Bolsa)-- As exportações da China terão descido pelo quarto mês consecutivo em agosto, mas um ritmo inferior ao de julho, de acordo com uma sondagem do The Wall Street Journal junto de 30 economistas. As exportações terão descido 10% em agosto, moderando face aos 14,5% registados em julho, ao passo que as importações podem ter caído 9,7%, o que compara com a descida de 12,4% em julho. Isto pode resultar num superavit ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.