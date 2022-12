DJ MARKET TALK: Exportações da China devem ter descido 2% em 2023

(DJ Bolsa)-- Ainda que as exportações da China devam ter descido 2% em 2023, não será devido à menor capacidade industrial ou problemas logísticos, dizem os economistas do Citi, indicando que reconhecem que a capacidade de produção do país permanecerá resiliente. Em vez disso, será a procura externa mais fraca devido à recessão global que estará a provocar a descida, dizem os economistas numa nota ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.