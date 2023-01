DJ MARKET TALK: Exportações da China podem enfrentar obstáculos

(DJ Bolsa)-- As exportações da China devem cair este ano, à medida que as economias dos EUA e da Europa arrefecem, disse a economista do ING Iris Pang, numa nota aos clientes. As exportações chinesas podem até contrair no 1S se os principais mercados entrarem em recessão. Pang prevê que o comércio recupere no 2S, no entanto, quando a economia interna e externa tendem a recuperar. Em termos de política monetária,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.