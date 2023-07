DJ MARKET TALK: Exportações da China terão caído novamente em junho

(DJ Bolsa)-- A China deve ter registado uma queda das exportações em junho pelo segundo mês consecutivo, perante um ambiente externo desafiante, diz a DBS Economics & Strategy Research, projetando uma descida de 7,0% contra uma queda de 7,5% em maio. As exportações de outros rivais regionais como o Japão, Coreia do Sul e Vietname têm descido nos últimos meses, refletindo uma fraca procura global, assinala a firma. Da mesma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.