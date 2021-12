DJ MARKET TALK: Exposição direta às criptomoedas é vista como risco elevado

(DJ Bolsa)-- As moedas e tokens virtuais são muitas vezes detidas para diversificar portefólios e fazer hedging à inflação, mas o recente crash destes ativos digitais afeta essa narrativa, diz o UBS Global Wealth Management. "Também demonstra como altamente correlacionadas estão as criptomoedas, o que dificulta a diversificação", dizem analistas do UBS. "Vemos a exposição direta às criptomoedas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone