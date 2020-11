DJ MARKET TALK: Extensão dos cortes da OPEP descontada mas pressões continuam

(DJ Bolsa)-- O Brent sobe 1,1% para $48,32 e os futuros do WTI ganham 1% para $45,37 com a continuação da subida das últimas semanas. Ambos os benchmarks subiram mais de 25% até agora em novembro, impulsionados pelas expectativas de vacinas, as previsões de que a OPEP vai adiar os aumentos de produção e uma forte procura da Ásia. Embora o adiamento da OPEP por três meses já esteja descontado no preço, os constrangimentos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

