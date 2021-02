DJ MARKET TALK: Exxon Mobil garante que o dividendo está seguro

(DJ Bolsa)-- Apesar de registar um prejuízo de $20 mil milhões no 4T, a Exxon Mobil garante aos investidores que o seu dividendo robusto está seguro. A gigante de petróleo, que paga cerca de $3,7mM em dividendos em cada trimestre, diz que prevê que o cash flow este ano cubra o investimento planeado, permitindo que mantenha o dividendo e o balanço robusto. A Exxon disse que as suas previsões incluem o preço do Brent a $50 por ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone