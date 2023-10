DJ MARKET TALK: Exxon Mobil quer melhorar recuperação de recursos

(DJ Bolsa)-- O foco da Exxon Mobil estará colocado nos respetivos planos para melhorar a recuperação de recursos após a aquisição da Pioneer Natural Resources por quase $60 mil milhões, afirmam analistas da Goldman Sachs. Os analistas veem potencial para uma nova etapa de melhoria na eficiência do capital do petróleo de xisto, onde os investidores estão preocupados com a qualidade e a duração do recurso,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.