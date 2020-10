DJ MARKET TALK: FAA emite alerta sobre alguns motores de aviões da GE

(DJ Bolsa)-- Os reguladores de aviação dos EUA emitiram um reforço das regras de segurança para sistemas eletrónicos defeituosos em cerca de 200 motores da General Electric que equipam alguns Boeing 777 registados nos EUA, que podem resultar na perda de potência nestas aeronaves. A Administração Federal da Aviação, ou FAA, proibiu as transportadoras de voarem com estes aviões se estes tiverem apresentado mensagens ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone