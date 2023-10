DJ MARKET TALK: Falta de alterações estratégicas da Unilever parece preocupante

(DJ Bolsa)- Os volumes da Unilever falharam as expectativas no terceiro trimestre, mas isso foi causado sobretudo pela venda de gelados, o que é menos relevante tendo em conta o impacto do clima. A falta de grandes alterações estratégicas e a fraca quota de mercado são mais importantes para o preço das ações por agora, diz o Citi. A retalhista anglo-holandesa não fez anúncios relevantes sobre os retornos em dinheiro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.