DJ MARKET TALK: Falta de procura evita aceleração da economia europeia

(DJ Bolsa)-- As sondagens empresariais da Zona Euro no quarto trimestre, como os índices de gestores de compras, ou PMI, não apontam para uma melhoria imediata, diz Dirk Schumacher, responsável de research macro europeu da Natixis, num webinar. "A falta de procura está a pesar sobre a economia europeia", diz. Os dados das vendas a retalho da Zona Euro para setembro não mostram indicação de aceleração, diz, acrescentando ...