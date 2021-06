DJ MARKET TALK: Fármaco da AstraZeneca contra Covid-19 falha no primeiro ensaio

(DJ Bolsa) - O medicamento AZD7422 da AstraZeneca para a prevenção da Covid-19 não atingiu o objetivo principal no primeiro grande ensaio, mas pode ser útil para proteger pessoas que não foram expostas ou infetadas com o vírus antes, disse a Bryan Garnier. Além da vacina, o investimento da empresa farmacêutica sediada em Cambridge, Reino Unido, contra a pandemia de coronavírus, também inclui o desenvolvimento do AZD7442,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone