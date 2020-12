DJ MARKET TALK: Fase negativa do setor da energia dos EUA pode estar a inverter-se

(DJ Bolsa)-- O setor da energia dos EUA tem estado numa situação lastimável nos últimos anos, mas as condições parecem estar a reunir-se neste momento para uma subida sustentada, refere o Morgan Stanley, embora avise que mais uma "falsa partida" não pode ser excluída. "Uma pobre alocação de capital, os preços deflacionistas das commodities e os fracos retornos levaram a uns impressionantes 250% ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

