DJ MARKET TALK: Fasquia para aumento ou corte dos juros da Fed está elevada

(DJ Bolsa)-- A fasquia para a Reserva Federal dos EUA aumentar ainda mais as taxas de juro está alta, e o mesmo se aplica à redução, diz Lars Mouland, estratega-chefe de crédito e taxas do Nordea. "A nossa leitura sobre a Fed é que estão muito relutantes em aumentar ainda mais as taxas", disse em nota, acrescentando que a inflação já ultrapassou claramente o pico. "Tirando uma nova aceleraçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.