DJ MARKET TALK: Fasquia para bom desempenho da Repsol é elevada

(DJ Bolsa)-- A atualização estratégica da Repsol apresenta muitos aspetos positivos, mas o referencial para um bom desempenho contínuo é alto, disse o Barclays. A decisão da energética espanhola de não voltar a dar dividendo em espécie, a dividend yield acima da média do setor, bem como a potencial IPO da unidade de renováveis são indicadores encorajadores, disse o banco. No entanto, a recuperaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone