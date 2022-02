DJ MARKET TALK: Fatores chave de crescimento da Novartis terão mais ímpeto em 2022

(DJ Bolsa)-- A Novartis reportou previsões abaixo do consenso para novos medicamentos chave da empresa como o tratamento para a insuficiência cardíaca Entresto e o medicamento para a psoríase Cosentyx, bem como uma orientação abaixo do esperado para 2022 para a divisão Sandoz, diz o Citi. Isto fará pouco para entusiasmar os investidores no curto prazo, de acordo com o Citi. Contudo, o portefólio da empresa parece ter valor ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

