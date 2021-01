DJ MARKET TALK: Fatores negativos da Shell são temporários

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell publicou uma atualização pessimista para o quarto trimestre de 2020, mas Henry Tarr, da Berenberg, diz que a maioria dos fatores negativos -- como comercialização fraca, imparidades, impostos upstream e custos empresariais -- são temporários. "Conforme olhamos para 2021 e depois, continuamos otimistas sobre as perspetivas, sustentadas pelos preços crescentes do petróleo e pelos preç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

